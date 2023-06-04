Не всі вони потрібні у вашій домівці, тож ми вирішили розповісти про 3 головні девайси, які ви точно оціните.

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Ці речі спрощують життя

Вбудований диспенсер

Це незамінна річ у сучасній ванній та кухні. Вона має неабияку естетичну перевагу, адже дозволяє максимально м’яко вписати у дизайн кімнати дозатор, який матиме однакові кольори та фактуру. Також він допоможе зекономити на непрактичних дозаторах, які не завжди доречно виглядають у просторі, можуть здешевити дизайн та вимагають постійної заміни. Інтегрований диспенсер потрібен і у ванній кімнаті, для рідкого мила, і на кухні поруч з раковиною для мийного засобу.

Механічне очищення води



Встановіть системи очищення води / Фото Pexels

Сьогодні багато хто робить вибір у сторону чистої води з кулера, проте обладнавши квартиру системою очищення ви можете завжди мати доступ до питної води та звільнити місце на кухні під інші девайси. Також ви попереджаєте проблеми із сантехнікою, що автоматично продовжує її термін експлуатації.

Змішувач з термостатом

Це рішення не з дешевих, проте рекомендуємо вам звернути увагу на такий винахід. Він дозволяє один раз виставити комфортну температуру та назавжди забути про тривалі очікування теплої води чи кип’яток, який поллється з крана.