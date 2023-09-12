Если спальня также является вашей рабочей зоной, нужно сделать так, чтобы она была свободна от беспорядка. Ключ к чистой комнате – это очень часто самая правильная планировка. Вот пять примеров дизайна спальни с письменным столом, вне зависимости от размера комнаты.
Обратите внимание Льготная ипотека под 7%: сколько придется платить за собственную квартиру в разных городах Украины
Зонируйте комнату
По одну сторону стоит кровать с тумбой, а по другую – рабочий стол / Фото Future
Поставьте письменный стол между встроенными шкафами
Планировка с рабочим столом в небольшой спальне / Фото Davide Lovatti
Расположите стол у окна
Стол нужно ставить в месте, где много природного света / Фото Sims Hilditch
Установите "плавающий стол" в углу
Рабочий уголок со столом, прикрепленный к стене / Фото Future
Вдавите письменный стол в уютную нишу
Синяя спальня с письменным столом в нише / Фото Future