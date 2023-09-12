Если спальня также является вашей рабочей зоной, нужно сделать так, чтобы она была свободна от беспорядка. Ключ к чистой комнате – это очень часто самая правильная планировка. Вот пять примеров дизайна спальни с письменным столом, вне зависимости от размера комнаты.

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Зонируйте комнату

По одну сторону стоит кровать с тумбой, а по другую – рабочий стол / Фото Future

Поставьте письменный стол между встроенными шкафами

Планировка с рабочим столом в небольшой спальне / Фото Davide Lovatti

Расположите стол у окна

Стол нужно ставить в месте, где много природного света / Фото Sims Hilditch

Установите "плавающий стол" в углу

Рабочий уголок со столом, прикрепленный к стене / Фото Future

Вдавите письменный стол в уютную нишу

Синяя спальня с письменным столом в нише / Фото Future