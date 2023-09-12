Идеи планирования спальни с письменным столом: 5 способов обустроить пространство
Источник:Homes & Gardens
Спальни с письменным столом – это практичный способ создать рабочее пространство в доме, где нет места для домашнего офиса. Последние годы они становятся все более популярными, поскольку многие работают дома.
Если спальня также является вашей рабочей зоной, нужно сделать так, чтобы она была свободна от беспорядка. Ключ к чистой комнате – это очень часто самая правильная планировка. Вот пять примеров дизайна спальни с письменным столом, вне зависимости от размера комнаты.
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