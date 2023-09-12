Идеи планирования спальни с письменным столом: 5 способов обустроить пространство

Спальни с письменным столом – это практичный способ создать рабочее пространство в доме, где нет места для домашнего офиса. Последние годы они становятся все более популярными, поскольку многие работают дома.

Если спальня также является вашей рабочей зоной, нужно сделать так, чтобы она была свободна от беспорядка. Ключ к чистой комнате – это очень часто самая правильная планировка. Вот пять примеров дизайна спальни с письменным столом, вне зависимости от размера комнаты.

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Зонируйте комнату

По одну сторону стоит кровать с тумбой, а по другую – рабочий стол / Фото Future

Поставьте письменный стол между встроенными шкафами

Планировка с рабочим столом в небольшой спальне / Фото Davide Lovatti

Расположите стол у окна

Стол нужно ставить в месте, где много природного света / Фото Sims Hilditch

Установите "плавающий стол" в углу

Рабочий уголок со столом, прикрепленный к стене / Фото Future

Вдавите письменный стол в уютную нишу

Синяя спальня с письменным столом в нише / Фото Future