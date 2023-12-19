В Лондоне сдают в аренду квартиру с "короткой прогулкой от кровати до туалета"

В центре Лондона предложат крошечную квартиру в 1630 фунтов стерлингов в месяц. Однако в доме есть определенная изюминка, из-за которой не каждый согласится там жить.

В одной комнате есть кровать, уголок для приготовления пищи и душ с туалетом. То есть она одновременно служит спальней, кухней и ванной.

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От кровати до туалета несколько шагов

В крохотной квартире, которую в объявлении называют министудией, есть туалет, умывальник и душ. Они зажаты в стеклянной душевой кабине, расположенной прямо у кровати.



Крошечная ванная со стеклянными стенами / Фото Media Drum World

Новому арендатору придется дважды подумать, прежде чем приглашать гостей в эту маленькую комнату. Поскольку кто-нибудь, кто будет сидеть на кровать, будет видеть на сидящего в туалете. Кроме того, в ванной комнате нет места для хранения вещей, поэтому полотенца и туалетную бумагу нужно будет класть на столе в спальне.

Чуть дальше за ванной расположена крошечная кухонная зона с микроволновкой, раковиной, плитой и чайником. Кабинка для ванной комнаты из матового стекла представляет собой своеобразную стену между кроватью и кухней.



Кухонный уголок / Фото Media Drum World

Квартира доступна для аренды по минимальному договору аренды в год за 376,15 фунта стерлингов в неделю с залогом 1630 тысяч фунтов, как и месячная плата.

"Эта замечательная маленькая студия расположена на втором этаже здания. Очень популярен район, рядом вокзалы. В стоимость входит пользование водой, но без газа и электричества", – указано в объявлении.