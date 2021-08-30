Спрос на коворкинг-пространства стремительно растет: с чем это связано

В условиях пандемии все больше компаний отказываются от длительной аренды офиса. Из-за этого в коммерческом секторе более важная роль отводится коворкинг-пространствам.

Коворкинг – это модернизированное рабочее пространство, которое предлагает широкую инфраструктуру для фрилансеров, стартапов и небольших компаний. Сообщается, что технологические компании являются одной из основных отраслей, использующих общие пространства для своих работников.

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Согласно данным Wall Street Journal, компании подписывают контракты на аренду 15 200 метров всего на месяц. Большинство из них обращаются к краткосрочным решений, пока топ-менеджмент принимает решение о возвращении к офисному графику в условиях пандемии.

Во время неопределенности мы обеспечиваем гибкость корпораций и малых предприятий, которые пытаются выяснить что нужно их сотрудникам, – рассказала The Wall Street Journal Мелинда Холланд – глава отдела продаж WeWork в США и Канаде.

Популярность коворкинг-центров растет во всем мире / Фото Unsplash

WeWork – одна из крупнейших компаний, которые обеспечивают общее рабочее пространство для фрилансеров, работающих стартапов, малого бизнеса и крупных корпораций. Выручка компании в июле составил 215 миллионов долларов, что стало одним из самых успешных месяцев за всю историю. Industrious – еще одна компания, которая является арендодателем площади для работы, также сообщила о самых высоких продажах квадратных метров за 10 лет своей деятельности.

В то время как коворкинг-пространства набирают обороты, арендная активность на рынке офисной недвижимости восстанавливается гораздо медленнее.