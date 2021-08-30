Коворкінг – це модернізований робочий простір, який пропонує широку інфраструктуру для фрилансерів, стартапів і невеликих компаній. Повідомляється, що технологічні компанії є однією з основних галузей, які використовують спільні простори для своїх працівників.

Читайте також Найпривабливіші ЖК у Києві: як вони виглядають та де розташовані

Згідно з даними Wall Street Journal, компанії підписують контракти на оренду 15 200 метрів всього на місяць. Більшість з них звертаються до короткострокових рішень, поки топменеджмент приймає рішення щодо повернення до офісного графіка в умовах пандемії.

Під час невизначеності ми забезпечуємо гнучкість корпорацій і малих підприємств, які намагаються з'ясувати, що потрібно їхнім співробітникам, – розповіла The Wall Street Journal Мелінда Холланд – глава відділу продажів WeWork в США і Канаді.

Популярність коворкінг-центрів зростає у всьому світі / Фото Unsplash

WeWork – одна з найбільших компаній, які забезпечують спільний робочий простір для фрилансерів, працівників стартапів, малого бізнесу та великих корпорацій. Виторг компанії в липні склав 215 мільйонів доларів, що стало одним з найуспішніших місяців за всю історію. Industrious – ще одна компанія, яка є орендодавцем площі для роботи, також повідомила про найвищі продажі квадратних метрів за 10 років своєї діяльності.

У той час як коворкінг-простори набирають обертів, орендна активність на ринку офісної нерухомості відновлюється набагато повільніше.