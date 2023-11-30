Специалисты отмечают, что возобновление строительства в Украине совпало с частичным возобновлением спроса на новое жилье. Следовательно, жители Киева чаще всего выбирают объекты ценой максимум до 1400 – 1600 долларов за квадратный метр.

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В Украине растет спрос на класс "комфорт"

"В Черновцах средняя стоимость примерно 900 - 950 долларов за метр, во Львове - примерно 1500 долларов за квадратный метр", - рассказала о тенденциях в западных регионах коммерческий директор компании "Интергал-Буд" Анна Лаевская.

Спрос сейчас сконцентрируется на домах двух сегментов: эконом- и комфорт-класс.

"Наибольшими темпами растет спрос на "эконом" и "комфорт" в новостройках. К примеру, жилье класса "комфорт" стоимостью до 1500 долларов за квадратный метр ежемесячно дорожает в среднем на 3-5%. "Эконом" стоимостью до 1000 дол. за квадратный метр сейчас пользуется почти таким же спросом, как и до полномасштабной войны", - говорит руководитель департамента продаж компании Greenville Сусанна Караханян.

Существенный рост спроса на жилье комфорт-класса эксперты считают интересной тенденцией. Сейчас покупатели готовы заплатить больше, но получить квартиру в удобном и теплом здании с хорошим расположением и благоустройством.

Платежеспособный спрос сосредоточен в отдельных форматах сегмента "Комфорт+" и ограничен в проектах бизнес-класса. Принципиальными критериями для покупателя становится реальная, а не номинальная строительная динамика, гибкость условия покупки, продуманность пространственного зонирования и наполнения инфраструктурой, а также вопросы безопасности, такие как энергетическая независимость, закрытая территория, сообщество единомышленников.

– отметила обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак.

В компаниях тоже говорят – в комфорт-классе сейчас больше всего и предложения нового жилья, и спрос сосредоточен на таких объектах.