"Не хотим больше рисковать": спрос на жилье в деоккупированных регионах заметно просел

Несмотря на интерес украинцев к загородным домам, жилье под Киевом, расположенное в направлении Житомирской и Варшавской трассы, до сих пор покупают неохотно. Украинцев отпугиваю отголоски оккупации Бучи и Ирпеня, а также страхи возможного повторного наступления из Беларуси.

Как рассказывают риелторы, недавно несколько сделок по продаже жилья отменились из-за новостей от КГГА о возможной эвакуации из Киева. Хотя речь шла преимущественно о столице, это также влияет и на спрос на загородную недвижимость.

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Украинцы продолжают опасаться регионов, которые были в оккупации

Пока купить жилье с землей на 3 – 5 соток от застройщика в направлении Житомирской и Варшавской трассы можно в среднем за 200 тысяч долларов. Однако немногие готовы начинать ремонт. Поэтому внимание приковано в основном к "вторичке". При этом владельцы жили готовы серьезно уступать цене.

Было много людей с юга Украины, искавших дома под Киевом. И когда я говорила, что есть классные предложения в Буче, Ирпене, Гореничах или Стоянке, говорили: "Извините, нет. Мы из такого только что выехали, не хотим больше рисковать, поэтому даже не показывайте нам это направление",

– рассказывает риэлтор Светлана Бащук.

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В то же время покупатели активно интересуются южным и юго-западным направлением. Продажи возобновились и в Вышгородском районе. Популярное для загородного жилья село Гатное по южному направлению – от него всего несколько километров до синей ветки метро в Киеве. Однако и там жилье продают гораздо дешевле.

Сейчас популярно Одесское направление: Крюковщина, Гатное, Юрьевка, Тарасовка – места, где и раньше было относительно спокойно. Гатное и сейчас остается востребованным: оттуда недалеко от метро Теремки, всего 3 – 4 километра. Но цены просели повсюду,

– добавляет риелтор.

По ее словам, в Гатном до полномасштабной войны дома с чистовой отделкой стартовали от 180 тысяч долларов, при этом сейчас можно найти аналогичные объекты с готовым ремонтом за 160 – 175 тысяч долларов.

Бащук надеется, что весной продажи быстро пойдут вверх. С таким мнением вообще согласны и застройщики, удерживающие цены.