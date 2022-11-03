Главное преимущество квартиры в столице – более стабильное электроснабжение, чем в пригороде. Однако при длительном отключении света и тепла, в многоэтажке можно оказаться в безвыходной ситуации. Тогда как в загородном доме можно установить альтернативные источники энергии.

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Нетипичный спрос на загородную недвижимость

Столичный риелтор Богдан Маковецкий рассказывает, что в первые месяцы после вторжения России рынок аренды загородного жилья вокруг Киева остановился. Тогда люди массово уезжали, а предложение существенно превышало спрос. Аренда в гривневом эквиваленте подешевела.

Эксперт по рынку недвижимости Ирина Луханина добавляет, что количество сделок на рынке аренды домов под Киевом начало расти с середины апреля 2022 года, а цены на некоторые категории недвижимости даже выросли. Сейчас те, кто не вернулся домой под Киев, пытаются успеть сдать в аренду жилье до наступления холодов.

Дом, как живой организм, нуждается в постоянной поддержке, которая выливается в расходы. В то же время не пользоваться домом и оплачивать его поддержку – слишком дорого в наше время,

– замечает Богдан Маковецкий.

В частности, речь идет об отоплении – если в доме никто не живет, то для безопасности отопительной системы нужно держать газовый котел включенным на минимальных значениях, что позволит оставить систему целостью и безопасностью, но выльется в платежки за газ в размере 1,5 – 8 тысяч гривен. Кроме того, многие котлы не работают без электроэнергии: отключают электроэнергию, выключается котел. Если за домом никто не смотрит, это может привести и к замерзанию системы, и к поломкам самого котла.

Между тем, спрос на аренду домов растет в связи с возвращением украинцев из-за границы и стремлением граждан к большей автономности в частном доме в ожидании сложной зимы.

Спрос в западных регионах вырос более чем на 100%

По словам эксперта по недвижимости Виктории Берещак, рост активности арендаторов на рынке загородной недвижимости пришелся на август – сентябрь, когда в киевском регионе спрос на аренду домов вырос примерно на 60% от довоенных показателей в пиковый период.

На западе тенденция еще более яркая: во Львовской области спрос вырос на 110%, в Тернопольской и Черновицкой областях на 130%, в Ивано-Франковской и Закарпатье на 150%,

– рассказывает Берещак.

То есть, на западе Украины дома в аренду разбирают как горячие пирожки, что, похоже, объясняется желанием украинцев уехать из регионов, где остается риск зимовать без тепла и света.