В США продают имение из культового фильма 50-х: цена и особенности

В объявлении отмечают, что сейчас каждый может стать обладателем кусочка голливудской истории всего лишь за 15,99 миллиона долларов.

В США, штате Айдахо, выставили на продажу имение, в котором снимался фильм "Автобусная остановка" с участием Мэрилин Монро. На территории площадью 2 гектара расположен главный дом, сарай и гостевая пристройка.

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Что входит в предложение



Дом окружен горами / Фото New York Post

Нынешние владельцы продают весь комплекс за 15,99 миллиона долларов. В указанную стоимость входит основное здание, площадью 557 "квадратов", которое содержит 5 спален и ванных комнат, а также рабочий кабинет, большую гостиную, кухню и столовую. Новые владельцы получат обновленную террасу для отдыха.

В гостевом доме площадью 185 квадратных метров есть 2 спальни и ванные комнаты, отдельный санузел, а также большая кухня. Неизвестно, сохранился ли интерьер дома со съемок, поскольку перед продажей здесь производили ремонт.

Особенности поместья / Фото New York Post

Третье здание предназначено для проведения вечеринок. На 278 квадратных метрах расположена гостиная, кухня, санузел, крытая терраса и зимний сад. Также на территории есть джакузи, несколько гаражей и искусственное озеро. Рядом с ним обустроили место отдыха с костром.