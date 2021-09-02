Разработчики утверждают, что благодаря инновационным технологиям, им пришлось создать прочный и долговечный материал. Кроме того, новые дома более устойчивы к погодным условиям.

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Преимущества материалов, созданных с помощью 3D принтеров

Дома, напечатанные на 3D-принтере / Фото Dezeen

Технология 3D-печати позволяет создавать безопасные и устойчивые дома, которые лучше противостоят огню, наводнению, ветру и другим экстремальным условиям, – заявили в компании ICON.

Напечатанные на 3D-принтере элементы использовали для возведения 2-х домов с 2-мя спальнями и 2-х домов, где расположены 4 спальни. На печать материалов для каждого из них ушло от 5 – 7 дней. Строительство завершилось в марте 2021 года.

На печать материалов для каждого из них понадобилась неделя / Фото Dezeen

Хотя все дома, напечатанные на 3D-принтере, различаются по размеру и планировке, все они похожи по внешним и внутренним характеристикам. Верхние этажи и крыша из деревянного каркаса обработаны черной металлической фальцевой кровлей, а нижняя сторона – красным кедром.

Дома отличаются по планировке / Фото Dezeen

Интерьер домов

В США продаются дома, напечатанные на 3D-принтере / Фото Dezeen

Интерьеры домов были разработаны дизайнером Клэр Зиннекер, которая вдохновлялась натуральными материалами: деревом, металлом и бетоном. Для оформления комнат она использовала зеленый, белый и терракотовый цвета. Особый акцент интерьера – светильники, которые сочетаются с натуральными материалами.

В интерьере использованы натуральные материалы / Фото Dezeen

Интерьер домов / Фото Dezeen

Благодаря использованию энергосберегающих технологий, дома сэкономят немало средств своим будущим владельцам.