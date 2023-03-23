Это произведение искусства, как выяснилось впоследствии, старше США. Его создали около 400 лет тому назад.

Обратите внимание Вопреки войне: сколько новостроек ввела в эксплуатацию КН РИЭЛ в течение 2022 года

Британец нашел старинную живопись во время ремонта

Первоначально часть старинной живописи заметили подрядчики под его шкафом.

Когда они нашли это, я знал, что с другой стороны дымохода есть параллельный кусок дерева, в котором могло быть одно и то же,

– рассказал Люк Будворт.

Британец раньше замечал зыбкий кусок стены, но думал, что за ней установлены трубы. Как только подрядчики указали на это, Будворт увлекся другим углом. Там он обнаружил еще одну часть рисунка.



Стародавние фрески / Фото Люка Будворта

"Сначала я подумал, что это старые викторианские обои, но вскоре я увидел, что они действительно нарисованы", – признается Будворт.

Эксперты считают, что картины датируются 1660 годом и изображают сцены из книги поэта Фрэнсиса Куорлза "Эмблемы" 1635 года.

Рисунок из книги на стене / Фото Люка Будворта

"Они имеют национальное значение, и в контексте Йорка, где домашние настенные росписи достаточно редки, они представляют особый интерес", – сказал старший архитектурный исследователь группы Historic England в регионе.