В старом коттедже нашли тайный тоннель, которому 450 лет: куда он ведет

В одном из английских сел Фаулмир, что в графстве Кембриджшир, продают старинный коттедж. Его построили еще во времена правления династии Тюдоров. Дом уникален тем, что в нем нашли тайный подземный тоннель, которому 450 лет.

Поговаривают, что подземный тоннель построили тогда, когда Генрих VIII основал англиканскую церковь. Это был запасной выход на случай побега от преследователей.

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Дом с тайным тоннелем под кухней

Исторический коттедж 17 века, расположенный над тоннелем, является памятником архитектуры. Известно, что он имеет четыре спальни, кухню и две гостиные. Люк в полу кухни ведет к каменному тоннелю.



Интерьер кухни / Фото Jam Press

Это довольно длинный тоннель, который пролегает к нескольким старым домам в деревне с небольшой комнатой для встреч посередине. Считается, что это был запасной выход для католиков и протестантов, которым они бежали, чтобы "избежать неприятностей, когда коттедж посещали важные люди".

Тоннель ведет к нескольким домам в селе / Фото Jam Press

В объявлении отмечают: "Этот коттедж II класса расположен в центральном месте села, с привлекательным белым фасадом, деталями черной краски и красивыми эркерами. Считается, что он датируется серединой 17 века".

Дом расположен всего в 20 минутах езды от Кембриджа. Его решили продать за 395 тысяч фунтов стерлингов.