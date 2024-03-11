Подейкують, що підземний тунель побудували тоді, коли Генріх VIII заснував англіканську церкву. Це був запасний вихід на випадок втечі від переслідувачів.

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Будинок з таємним тунелем під кухнею

Історичний котедж 17 століття, що розташований над тунелем, є пам'яткою архітектури. Відомо, що він має чотири спальні, кухню та дві вітальні. Люк у підлозі кухні веде до кам'яного тунелю.



Інтер'єр кухні / Фото Jam Press

Це досить довгий тунель, який пролягає до кількох старих будинків у селі з невеликою кімнатою для зустрічей посередині. Вважається, що це був запасний вихід для католиків та протестантів, яким вони втікали, щоб "уникнути неприємностей, коли котедж відвідували важливі люди".

Тунель веде до кількох будинків у селі / Фото Jam Press

В оголошенні зазначають: "Цей котедж II класу розташований у центральному місці села, з привабливим білим фасадом, деталями чорної фарби та красивими еркерами. Вважають, що він датується серединою 17 століття".

Будинок розташований лише за 20 хвилин їзди від Кембриджа. Його вирішили продати за 395 тисяч фунтів стерлінгів.