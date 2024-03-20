Итальянский монастырь XII века превратили в отель: какой он внутри

Монастырь XII века в итальянском регионе Умбрия реконструировали и превратили в бутик-отель. Посмотрите, удалось ли архитектурному бюро Archiloop сохранить "сельскую простоту" и аутентичность здания.

Отель под названием Vocabolo Moscatelli расположен в отдаленном месте вблизи села Кальцоларо, что недалеко от Тосканы. Это прекрасное место, окружено лесами, что вызывает только спокойствие.

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В здании старого монастыря обустроили отель

Над реставрацией команда архитектурной студии Archiloop работала с местными мастерами. Целью было сохранить исторический шарм и как можно больше оригинальных деталей, и им это удалось.

В монастыре остался старинный деревянный пол, открытая терракотовая кирпичная кладка и потолочные балки, а также детали из латуни, железа и камня. Для декора использовали новые работы художников и дизайнеров со всего региона.

В интерьере соединили старинные и современные детали / Фото Dezeen

Среди нового в отеле есть травертиновый бассейн, окрашенный в соответствии с тоном леса и средиземноморского ландшафта.

Внутри удалось обустроить 12 просторных гостевых люксов: восемь в главном здании и четыре на территории вокруг. Все они сделаны в стиле "монастырский шик", в частности, имеют уникальную цветовую палитру и коллекцию дизайнерских элементов. Особое внимание привлекают черная двухместная ванна на одной из террас и кровати ручной работы.