Если зайти внутрь, то возникнет ощущение, что вы попали в капсулу времени. Это идеально сохранившаяся историческая собственность, которую продают за 10,8 миллиона долларов.

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Интерьер действительно вызывает восторг

Дом с шестью спальнями по нескольку раз появлялся на рынке в течение многих лет. К примеру, его цена в 2017 году составляла 19 миллионов долларов. Сразу на следующий год стоимость была уже 16 миллионов долларов, но особняк снова не купили. Сейчас его цена очень занижена, хотя кажется заоблачной. Интересно, что в последний раз недвижимость переходила из рук в руки в 2002 году за 2,7 миллиона долларов.

Это жилье построил в 1856 году известный английский архитектор, больше всего работавший над проектами соборов. И эта деталь имеет смысл, ведь большое фойе действительно похоже на помещение церкви.

Старинные интерьеры / Фото OneKey MLS

Площадь роскошной недвижимости составляет 730 квадратных метров. Кроме шести спален, особняк включает гостиную, кухню, комнату для приема гостей и несколько ванных. Рядом с ним расположен гостевой дом с тремя спальнями, бассейн, теннисный корт, сауна, а также отдельно стоящее здание с летней кухней.

Пейзаж из окна / Фото OneKey MLS

Этот дом поразит любителей величественного декора. Стоит отметить, что 10,8 миллионов долларов – это цена недвижимости без мебели. Их можно приобрести по отдельности.