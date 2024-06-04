Продают вагон поезда 1880-х годов, который когда-то переоборудовали в дом: цена впечатляет

На мысе Дангенесс в Англии продают особенное жилье - старинный вагон поезда 1880-х годов. Его переделали в дом уже давно, о чем свидетельствует изысканный интерьер того времени.

Это один из около 30 железнодорожных вагонов в районе. Он отличается роскошной мебелью и декором в декадентском стиле.

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Элегантный дизайн с изысканной отделкой

В местном издании говорят, это не просто дом, а шанс владеть частью истории. К тому же из окон жилья открывается вид на знаменитый маяк и пролив Ла-Манш.



Одна из спален / Фото Jam Press

Дом вмещает три большие спальни, одна из которых даже имеет собственную ванную комнату. Также в доме обустроили кухню-столовую открытой планировки и гостиную. Во дворе есть прекрасный сад и место для парковки двух автомобилей.

Просторная кухня-столовая / Фото Jam Press

Замечательная гостиная с маленькой библиотекой / Фото Jam Press

Однако стоимость дома, так сказать, кусается. Владельцы решили продать его аж за 875 тысяч фунтов (более 1 миллиона долларов). Очевидно, это жилье приобретет тот, кто имеет "свободные деньги" или же поклонники Эда Ширана. Ведь поговаривают, что певец очень любит Дангенесс.