Це один із близько 30 залізничних вагонів у районі. Він вирізняється розкішними меблями та декором у декадентському стилі.

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Елегантний дизайн із вишуканою обробкою

У місцевому виданні кажуть, це не просто будинок, а шанс володіти частиною історії. До того ж з вікон житла відкривається краєвид на знаменитий маяк і протоку Ла-Манш.



Одна із спалень / Фото Jam Press

Будинок вміщує три великі спальні, одна з яких навіть має власну ванну кімнату. Також у помешканні облаштували кухню-їдальню відкритого планування та вітальню. Надворі є чудовий сад та місце для паркування двох автомобілів.

Простора кухня-їдальня / Фото Jam Press

Чудова вітальня з маленькою бібліотекою / Фото Jam Press

Проте вартість будинку, так би мовити, кусається. Власники вирішили продати його аж за 875 тисяч фунтів (понад 1 мільйон доларів). Очевидно, це житло придбає той, хто має "вільні гроші" або ж шанувальники Еда Ширана. Адже подейкують, що співак дуже любить Дангенесс.