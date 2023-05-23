Домик появился на рынке совсем недавно за 129 900 долларов. Его площадь составляет около 99 квадратных метров.

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Простое помещение в здании старой школы

Первоначально жилье было школой, построенной в 1930-х годах для округа Вейленд. В 1949 году его продали и превратили в простое здание для отдыха.

Последние владельцы – семья, живущая неподалеку – купили школьный дом в 2021 году за 70 тысяч долларов и намеревались сдавать его в аренду.

"Они вложили в дом массу работы: покрасили стены, переделали сантехнику, установили новенький душ и туалет и даже огородили мансарду решеткой, чтобы было безопасно для сна", – рассказывает агент по листингу Бриджит Хоуг.

Жилье недавно обновили / Фото Realtor

Семья решила продать дом, чтобы полностью сосредоточиться на своем бизнесе. Но не все капитально отремонтировано. Несколько оригинальных вещей в школьном доме намеренно оставили нетронутыми.

"Некоторые элементы интерьера, которые бы заинтересовали покупателей, – это оригинальная сланцевая доска, школьный звонок и каменный камин", – говорит Хоуг.

Это жилье может стать идеальным местом отдыха или источником дохода путем краткосрочной аренды.



Терраса, где можно увидеть невероятные виды / Фото Realtor

"Дом имеет прекрасное расположение, поскольку оно расположено в очень тихой сельской местности на вершине холма, но также очень близко к самым красивым достопримечательностям региона Фингер Лейкс", – рассказывает агент по листингу.

Вокруг дома красивая природа сельской местности / Фото Realtor