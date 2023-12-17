Этот исторический дом гораздо больше обычного коттеджа. Его площадь составляет 355 квадратных метров, и вмещает он целых пять спален. Уникальную собственность 1873 продают за 1,99 миллиона долларов.

Обратите внимание Как подтвердить доход при покупке квартиры: советы девелопера

Исторический коттедж был когда-то обычной школой

В 1873 году это была одна из первых школ в Афинах. В квартале есть еще три других объекта, которые были частью начального школьного двора, и сейчас их тоже переоборудовали в дома.

"Освещенные солнцем жилые помещения и 5-метровые потолки действительно выделяют этот дом среди других", – считает агент по листингу.

Дом разделен на три отдельных жилых зоны: две семейные и одна гостевая. Потому две части коттеджа можно с уверенностью сдавать в аренду.

Светлый и уютный интерьер / Фото Georgia MLS

Последний раз жилье обновляли в 2018 году, в частности, заменяли сантехнику и электричество внутри, а также красили дом снаружи и заменяли крышу. К слову, дом так хорошо переустроили, что мало деталей намекают на его прошлое. Да и их никто не замечает.

К собственности принадлежит красивый озелененный двор, сад и пруд. Она станет уютным гнездышком для большой семьи.