Хотя это стоило британцу много времени и усилий, теперь он имеет свое гнездышко и не будет тратить много денег на аренду. К тому же на полное перевоплощение он потратил всего 5000 фунтов, а это около 250 тысяч гривен.

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Крошечный, но очень уютный домик

Парень позаботился о перевозке трейлера в сад родителей. С материалами ему помог дядя, который подарил их бесплатно со своей стройплощадки.

На переоборудование трейлера Джеку понадобилось три года, ведь он не просто сделал ремонт внутри. Парень позаботился об экстерьере своего жилья, чтобы он был максимально похож на обычный домик. Кроме того, парень работал нерегулярно, а когда возвращался из университета на каникулы.

Парень хорошо продумал планировку своего будущего дома. Поскольку площадь трейлера очень маленькая, то нужно было эффективно организовать пространство. Помещение имеет два уровня: верхний – компактная кухня, а нижний – спальное место.



Спальная, рабочая и кухонная зоны поместились с в одной комнате / Фото Living Big

Также в квартире есть письменный стол, телевизор и много настенных полок для хранения вещей. Джек даже позаботился о крошечной ванной комнате с компостным туалетом и раковиной.

Я очень этим горжусь этим проектом. Он дал мне понимание, что я сильнее, чем думал, и могу сделать все, если будет замысел,

– поделился эмоциями парень.



Британец приобрел трейлер и сделал из него домик / Фото Living Big

И хотя домик крошечных размеров, Джек пригласил свою девушку переехать к нему. Она согласилась, поэтому вскоре пара будет жить там вместе.