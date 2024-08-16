Необычный "дом" расположен на бывшей авиабазе во Фрискни, Великобритания. На переоборудование фермер потратил примерно полгода.

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Фермер купил в музее вертолет и сделал из него жилье

Уилл нашел вертолет в музее в Уэльсе и решил его приобрести. Стоимость экспоната составляла 35 тысяч фунтов (около 1,8 миллиона гривен).

Переоборудование заняло около шести месяцев, но это происходило параллельно с обычным обслуживанием и офисной работой. Внутри могут спать четверо взрослых, там также есть место для дивана, который можно превратить в небольшую односпальную кровать для ребенка,

– рассказывает фермер.



Спальные места / Фото Jam Press

Также мужчина обустроил ванную комнату, кухню и внешнюю террасу с деревянной скамейкой. На фото видно, что стены в спальне окрашены в желтый цвет.

К сожалению, я не нашел никаких записей о том, в каких конкретно миссиях участвовал этот вертолет. Известно лишь, что первый полет состоялся 18 сентября 1990 г. Он был частью эскадрильи 848, базировавшейся на авиабазе RNAS Йовилтон,

– поделился Уилл.

Кухонная зона с умывальником / Фото Jam Press

Свое уникальное жилье мужчина также сдает в аренду. Снимать вертолет можно посуточно, за 130 фунтов стерлингов за ночь (около 6,9 тысяч гривен).