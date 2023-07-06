Дом со стеклянной стеной: продают особый уединенный дом на лесном оазисе

Дом в Паунд-Ридже, штат Нью-Йорк, "собирает" очень много природного света и тепла. Здесь есть огромная стена, состоящая из стеклянных окон. Кроме того, дом оборудован системой пассивной солнечной энергии.

Проект здания разработал известный архитектор-эколог, а завершили строить жилье в 1981 году. Помещение впервые появилось на рынке за 1 199 000 долларов. Дом способен максимизировать солнечный свет в любое время года, рассказал агент по листингу Бетси Ронел.

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Жилье, которое "впитывает" много света

"Пассивный" солнечный дом – это окна, стены и пол, предназначенные для притягивания хранения и распределения солнечной энергии для круглогодичной умеренной температуры.

Дом расположен на особом частном, наполненном солнцем оазисе. Он вмещает три спальни, кабинет, жилые помещения, похожие на чердак и открытую кухню. Через стеклянную стену можно любоваться невероятной природой. Ведь окна выходят на окружающий лесной участок площадью 2 гектара.

Интерьер очень светлый и просторный / Фото OneKey MLS

Жилье называют "убежищем для создателей", потому что жители получают здесь все лучшее: приватность и тишину, но доступ ко всем удобствам.

"Паунд-Ридж – это привлекательный город для всех людей. Он вызывает интерес как у художников, и ученых, так и у обычных жителей маленького городка, молодых пар и пожилых супругов. Все наслаждаются его красотой", – говорит Бетси Ронел.

Лесной участок, где можно гулять / Фото OneKey MLS