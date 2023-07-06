Проєкт будинку розробив відомий архітектор-еколог, а завершили будувати житло в 1981 році. Помешкання вперше з'явилося на ринку за 1 199 000 доларів. Будинок здатен максимізувати сонячне світло в будь-який час року, розповів агентка з лістингу Бетсі Ронел.

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Житло, яке "вбирає" багато світла

"Пасивний" сонячний дім – це той, що має вікна, стіни та підлогу, призначені для притягування зберігання та розподілу сонячної енергії для цілорічної помірної температури.

Будинок розташований на особливому приватному, наповненому сонцем оазисі. Він вміщує три спальні, кабінет, житлові приміщення, схожі на горище та відкриту кухню. Через скляну стіну можна милуватися неймовірною природою. Адже вікна виходять на навколишню лісову ділянку площею 2 гектари.

Інтер'єр дуже світлий та просторий / Фото OneKey MLS

Житло називають "притулком для творців", бо мешканці отримують тут усе найкраще: приватність і тишу, але доступ до всіх зручностей.

"Паунд-Ридж – це привабливе місто для всіх людей. Воно викликає цікавість як у художників, і науковців, так і в звичайних жителів маленького містечка, молодих пар та літніх подруж. Усі насолоджуються його красою", – каже Бетсі Ронел.

Лісова ділянка, де можна гуляти / Фото OneKey MLS