Сколько стоят роскошные стеклянные дома в США: три варианта на разный карман

Одно из главных требований потенциальных покупателей жилья - много света в доме. Некоторые из клиентов в США готовы заплатить за это миллионы долларов. Вот несколько замечательных домов, которые "впускают" максимум естественного света и тепла.

Дома, которые сделаны в основном из стекла, пропускают в дом больше всего естественного света. Их в основном строят в уединенных местах, окруженных природой, что гарантирует еще и невероятные виды, которыми можно наслаждаться будучи внутри.

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Уотер-Милл, штат Нью-Йорк

Цена: 2,2 миллиона долларов



Маленький стеклянный домик среди леса / Фото Realtor

Этот стеклянный дом с одной спальней имеет площадь 88 квадратных метров. Он расположен на частном участке, окруженном лесом. Хотя место уединенное, до трех соседних сел, океанского пляжа и фермерских полей добраться очень легко.

Кроме того, на нем можно хорошо зарабатывать – жилье раньше сдавали в аренду за 55 тысяч долларов в месяц.

Черри-Хиллс-Моллс, штат Колорадо

Цена: 8,5 миллиона долларов

Роскошный стеклянный дом / Фото Realtor

Этот дом стоит гораздо больше, потому что он действительно роскошный и больше по площади (776 квадратных метров). Особняк действительно в большей степени состоит из стекла, которое можно увидеть вместо стен, и даже на полу и потолке. Естественный солнечный свет насыщает практически все.

В доме есть шесть спален, музыкальная комната, два кабинета, кухня с тремя островами. Из окон открывается вид на горы.

Вест-Палм-Бич, штат Флорида

Цена: 39,5 миллиона долларов



Самый дорогой дом с огромным бассейном / Фото Realtor

Это жилье назвали "домом из стекла и воды" и самым экстравагантным домом в списке. Прибрежный дом с семью спальнями имеет площадь аж 930 квадратных метров. На заднем дворе есть многоуровневый 22-метровый бассейн, спа-центр и летняя кухня.

Стеклянные стены от пола до потолка, огромное количество мрамора и гранитный камин действительно вызывают восхищение. Даже лифт в доме сделан из стекла.