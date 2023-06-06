Дом появился на рынке за немалую сумму – 8 250 000 долларов. Его построили в 2008 году по заказу по проекту архитектора.

Обратите внимание КН РИЭЛ пополнила портфель реализуемых домов в Киеве: особенности ЖК Ok'Land

Стеклянный дом

Дом площадью 427 квадратных метров вмещает одну спальню и две ванные комнаты. Он был построен для демонстрации 180-градусного пейзажа на набережную Фишер-Айленд.

"Первый владелец жил на территории довоенного дома, который сгорел в результате пожара. Его мечтой было жить в саду со своим искусством. Это была сбывшаяся мечта, хотя потребовалось немало времени", – говорит анкетка по недвижимости Лесли МакЭлвит.

Гостиная с видом на озелененный двор / Фото Realtor

Рядом с домом есть бассейн, который простирается на террасу, и внутренний моховый сад. Геотермальная система контролирует нагрев и охлаждение.

Бассейн под открытым небом / Фото Realtor

Тот, кто покупает дом, также сможет расширить жилье. "Оригинальный проект предусматривал еще гостевой дом, поэтому новый владелец может претворить его в жизнь", – говорит МакЭлвит.

Даже на кухне есть панорамное окно / Фото Realtor

Другой уникальной особенностью этой собственности являются ухоженные сады, скалистая береговая дорожка, фонтан 19 века и два бассейна в саду с фонтанами. Здесь растет липа, магнолия, вишня и японский клен. Рядом обустроен минималистичный садовый сарай. На клумбах посажены азалии, пионы, гортензии, камелии, японский ирис и более 40 тысяч нарциссов