В единстве с природой: как выглядит интерьер жилища в стиле горного шале
Источник:Room to do
Люди устали от городов и суматохи, поэтому стараются быть ближе к природе. Известным экостилем в интерьере есть стиль горного шале.
Дизайн дома в стиле горного шале сохраняет европейские средневековые контуры в сельской местности. Это очень атмосферные и уютные дома.
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Какие главные признаки
Сначала дома в стиле шале были крепкими охотничьими жилищами на альпийском склоне. Их нужно было строить с учетом неровностей и перепадов высот. Пастухи могли использовать только находящиеся поблизости материалы. Дома были теплыми маленького размера и с маленькими окнами.
Современные дома в стиле шале выглядят более эффектно, но главные черты остались неизменными:
- Крыша. Обычно он двускатный, с большим свесом. Он хорошо покрывает стены от неблагоприятных погодных условий. Покрывается кровельным материалом из деревянных реек или современной металлической кровли.
- Количество этажей. Традиционно это двухэтажные дома с мансардой.
- Окна. В современных домах они велики и панорамны, поскольку современные хозяева любят любоваться видами.
- Веранда или терраса. Что-то одно точно должно быть; их часто делают остекленными.
- Интерьер. Камин, ковры или кожи животных на полу и стенах. Также можно использовать украшения ручной работы: тканые коврики и глиняную посуду.
- Камин. Это должен быть настоящий камин, облицованный грубым серым камнем. Не электрический.
Гостиная в стиле горного шале / Фото Decoholic
План дома
На первом этаже обычно расположены кухня, гостиная и офис. На втором этаже делают спальни.
Коридора нет. Входная дверь ведет прямо в гостиную, хотя хозяин может сделать и прихожую.