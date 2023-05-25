В единстве с природой: как выглядит интерьер жилища в стиле горного шале

Люди устали от городов и суматохи, поэтому стараются быть ближе к природе. Известным экостилем в интерьере есть стиль горного шале.

Дизайн дома в стиле горного шале сохраняет европейские средневековые контуры в сельской местности. Это очень атмосферные и уютные дома.

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Какие главные признаки

Сначала дома в стиле шале были крепкими охотничьими жилищами на альпийском склоне. Их нужно было строить с учетом неровностей и перепадов высот. Пастухи могли использовать только находящиеся поблизости материалы. Дома были теплыми маленького размера и с маленькими окнами.

Современные дома в стиле шале выглядят более эффектно, но главные черты остались неизменными:

Крыша . Обычно он двускатный, с большим свесом. Он хорошо покрывает стены от неблагоприятных погодных условий. Покрывается кровельным материалом из деревянных реек или современной металлической кровли.

. Обычно он двускатный, с большим свесом. Он хорошо покрывает стены от неблагоприятных погодных условий. Покрывается кровельным материалом из деревянных реек или современной металлической кровли. Количество этажей . Традиционно это двухэтажные дома с мансардой.

. Традиционно это двухэтажные дома с мансардой. Окна . В современных домах они велики и панорамны, поскольку современные хозяева любят любоваться видами.

. В современных домах они велики и панорамны, поскольку современные хозяева любят любоваться видами. Веранда или терраса . Что-то одно точно должно быть; их часто делают остекленными.

. Что-то одно точно должно быть; их часто делают остекленными. Интерьер . Камин, ковры или кожи животных на полу и стенах. Также можно использовать украшения ручной работы: тканые коврики и глиняную посуду.

. Камин, ковры или кожи животных на полу и стенах. Также можно использовать украшения ручной работы: тканые коврики и глиняную посуду. Камин. Это должен быть настоящий камин, облицованный грубым серым камнем. Не электрический.



Гостиная в стиле горного шале / Фото Decoholic

План дома

На первом этаже обычно расположены кухня, гостиная и офис. На втором этаже делают спальни.

Коридора нет. Входная дверь ведет прямо в гостиную, хотя хозяин может сделать и прихожую.