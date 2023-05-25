Дизайн будинку в стилі гірського шале зберігає європейські середньовічні контури у сільській місцевості. Це дуже атмосферні та затишні помешкання.

Зверніть увагу Зелені зони, спортмайданчики, лаунж-зони: як КН РІЕЛ створює комфортне середовище для життя

Які головні ознаки

Спочатку будинки в стилі шале були міцними мисливськими житлами на альпійському схилі. Їх треба було будувати з урахуванням нерівностей та перепадів висот. Пастухи могли використовувати лише матеріали, які були поблизу. Будинки були теплими невеликого розміру та з маленькими вікнами.

Сучасні будинки в стилі шале виглядають ефектніше, але головні риси залишилися незмінними:

Дах . Зазвичай він двосхилий, з великим звисом. Він добре вкриває стіни від несприятливих погодних умов. Покривається покрівельним матеріалом із дерев'яних рейок або сучасної металевої покрівлі.

. Зазвичай він двосхилий, з великим звисом. Він добре вкриває стіни від несприятливих погодних умов. Покривається покрівельним матеріалом із дерев'яних рейок або сучасної металевої покрівлі. Кількість поверхів . Традиційно це двоповерхові будинки із мансардою.

. Традиційно це двоповерхові будинки із мансардою. Вікна . У сучасних будинках вони великі та панорамні, оскільки сучасні господарі люблять милуватися краєвидами.

. У сучасних будинках вони великі та панорамні, оскільки сучасні господарі люблять милуватися краєвидами. Веранда або тераса . Щось одне точно має бути; їх часто роблять заскленими.

. Щось одне точно має бути; їх часто роблять заскленими. Інтер'єр . Камін, килими або шкіри тварин на підлозі та стінах. Також можна використовувати прикраси ручної роботи: ткані килимки та глиняний посуд.

. Камін, килими або шкіри тварин на підлозі та стінах. Також можна використовувати прикраси ручної роботи: ткані килимки та глиняний посуд. Камін. Це має бути справжній камін, облицьований грубим сірим каменем. Не електричний.



Вітальня у стилі гірського шале / Фото Decoholic

План будинку

На першому поверсі зазвичай розташовані кухня, вітальня та офіс. На другому поверсі роблять спальні.

Коридору немає. Вхідні двері ведуть прямо у вітальню, хоча власник може зробити і передпокій.