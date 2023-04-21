Спальня в стиле хай-тек: как создать современный дизайн в зоне отдыха
Источник:room to do
Стиль хай-тек в дизайне интерьера чаще всего выбирают люди с динамичным образом жизни. Они используют высокие технологии даже в спальне.
Если вы хотите обустроить спальню в стиле хай-тек, то ее следует зонировать. К примеру, отделить зону для сна от гардеробной. Это придаст комнате особый шарм.
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Потолки и освещение в стиле хай-тек
Подвесные потолки – лучший вариант. Комната станет визуально большей, если использовать глянцевые поверхности. Чаще люди выбирают серые или пастельные цвета, которые прекрасно гармонируют с другим декором.
Правильное освещение делает комнату просторной и уютной. Следует выбирать:
- встроенные потолочные светильники;
- торшеры и бра;
- подсветка кровати и другие декоративные элементы.
Если окна в комнате выходят не на солнечную сторону, ламп нужно много. Идея состоит в том, чтобы даже при заслоненных шторах в комнате было светло.
Полы и стены
Полы делают либо из натурального дерева, либо выбирают паркет. Стены – обязательно светлые. Можно выбрать оттенок, похожий на цвет потолка. На стенах также стоит сделать яркий упор с помощью декоративных стеновых панелей.
Мебель и текстиль
Для стиля хай-тек характерна многофункциональная мебель. Например, следует выбрать кровать, имеющую снизу несколько ящиков. Прекрасно дополнят интерьер удобные кресла в стиле минимализм, небольшие шкафы, столик.
Для окон выберите римские шторы или легкий тюль. Они не должны бросаться в глаза, поэтому должны быть нейтрального цвета.
В общем, в комнате не должно быть ничего лишнего, что чрезмерно привлекало бы внимание. В спальне должно царить уют и спокойствие.