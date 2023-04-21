Якщо ви хочете облаштувати спальню в стилі хай-тек, то її варто зонувати. Наприклад, відділити зону для сну від гардеробної. Це надасть кімнаті особливого шарму.
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Стелі та освітлення в стилі хай-тек
Підвісні стелі – найкращий варіант. Кімната стане візуально більшою, якщо використати глянсові поверхні. Найчастіше люди вибирають сірі або пастельні кольори, які прекрасно гармоніюють з іншим декором.
Правильне освітлення робить кімнату просторою та затишною. Варто обирати:
- вбудовані стельові світильники;
- торшери і бра;
- підсвічування ліжка та інші декоративні елементи.
Якщо вікна в кімнаті виходять не на сонячний бік, ламп треба багато. Ідея полягає в тому, щоб навіть при заслонених шторах в кімнаті було світло.
Багато різного світла / Фото PrintMePoster
Підлога та стіни
Підлогу роблять або з натурального дерева, або вибирають паркет. Стіни – обов'язково світлі. Можна вибрати відтінок, схожий до кольору стелі. На стінах також варто зробити яскравий акцент за допомогою декоративних стінних панелей.
Меблі й текстиль
Для стилю хай-тек характерні багатофункціональні меблі. Наприклад, варто обрати ліжко, що має знизу кілька шухляд. Чудово доповнять інтер'єр зручні крісла в стилі мінімалізм, невеликі шафи, столик.
Багатофункціональне ліжко / Фото Trend Hunter
Для вікон оберіть римські штори або легкий тюль. Вони не повинні впадати у вічі, тому мають бути нейтрального кольору.
Загалом у кімнаті не має бути нічого зайвого, що надмірно привертало б увагу. У спальні має панувати затишок та спокій.