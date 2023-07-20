Прованс часто узнают по ненавязчивой изысканности. В дизайне используют нейтральные, пастельные и светлые цвета.
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Основные черты прованса
Бытует мнение, что прованс наиболее уместен в дизайне загородного дома. Однако так было когда-то, сейчас его уверенно используют в квартирах. Вот главные признаки прованса:
- деревянные детали;
- природные материалы;
- светлые стены;
- потолочные балки;
- много текстильных деталей;
- живые растения;
- рюши и кружева;
- фарфор и керамический декор.
Если вы выбираете прованс, то забудьте о ярких цветах. Этот стиль о сдержанных, спокойных и очень светлых оттенках. В интерьерах гостиной часто можно увидеть бежевый, белый, оливковый, лавандовый и нежно-голубой. Что касается теплых цветов, используют светло-горчичный, пастельно-желтый и терракотовый.
Акцентный синий диван среди натуральной мебели / Фото South France Holiday Villas
Интерьер в стиле прованс может напоминать классику, но между ними есть одно заметное отличие. Прованс значительно "легче" для глаз и излучает уют. В гостиной можно увидеть подушки, красивые цветочные композиции в нежных вазах и домашние растения в керамических горшках.
Натуральные материалы обязательны для прованса. Почти всегда пол выполнен из дерева или с покрытием с имитацией древесины.
Светлая мебель на фоне темного деревянного пола / Фото Pufik