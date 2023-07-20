Прованс в дизайне интерьера: вот какой роскошной может быть гостиная

Особый стиль дизайна пришел к нам из Французской провинции, в честь которой он был назван. Прованс вобрал утонченность и элегантность местной природы и архитектурных особенностей.

Прованс часто узнают по ненавязчивой изысканности. В дизайне используют нейтральные, пастельные и светлые цвета.

Обрати внимание Должны урегулировать ряд вопросов: застройщик о нововведениях на рынке жилья

Основные черты прованса

Бытует мнение, что прованс наиболее уместен в дизайне загородного дома. Однако так было когда-то, сейчас его уверенно используют в квартирах. Вот главные признаки прованса:

деревянные детали;

природные материалы;

светлые стены;

потолочные балки;

много текстильных деталей;

живые растения;

рюши и кружева;

фарфор и керамический декор.

Если вы выбираете прованс, то забудьте о ярких цветах. Этот стиль о сдержанных, спокойных и очень светлых оттенках. В интерьерах гостиной часто можно увидеть бежевый, белый, оливковый, лавандовый и нежно-голубой. Что касается теплых цветов, используют светло-горчичный, пастельно-желтый и терракотовый.

Акцентный синий диван среди натуральной мебели / Фото South France Holiday Villas

Интерьер в стиле прованс может напоминать классику, но между ними есть одно заметное отличие. Прованс значительно "легче" для глаз и излучает уют. В гостиной можно увидеть подушки, красивые цветочные композиции в нежных вазах и домашние растения в керамических горшках.

Натуральные материалы обязательны для прованса. Почти всегда пол выполнен из дерева или с покрытием с имитацией древесины.

Светлая мебель на фоне темного деревянного пола / Фото Pufik