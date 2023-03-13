Стиль техно в интерьере: дизайн для интеллектуалов и любителей минимализма

Стиль техно появился в интерьере в конце XX столетия. Его предпочитают молодые интеллектуалы и любители минимального количества вещей.

Те, кто любит домашний уют и многочисленные безделушки на полках, будут чувствовать себя в таком помещении неуютно. Поэтому хорошо подумайте, прежде чем обустраивать дом в стиле техно.

Обратите внимание Что ждет рынок первичной недвижимости в 2023 году: прогноз гендиректора КН РИЭЛ

Особенности стиля техно

доминирование четких линий и простых геометрических форм;

сдержанная, лаконичная цветовая гамма;

грубая фактурная обработка стен;

гармоническое сочетание бетона, стекла и металла;

строгая и практичная мебель;

современная, функциональная техника, обычно выполняющая роль декора;

футуристические и многочисленные осветительные приборы;

минимализм в оформлении пространства.

Цвет и свет

Основные цвета этого стиля традиционно холодные или нейтральные: белый, грязно-белый или серый, хаки, темно-бордовый. Среди тёплых оттенков встречаются кирпичный, коричневый, болотный и бронзовый. Также популярны синий, серый и красный.

Света должно быть много с помощью разных источников. К примеру, стоит приобрести несколько ламп разных размеров и форм. Можно взять модели, имитирующие профессиональные светильники, установленные на пластиковые и металлические штативы. Интересно смотрятся точечные светильники и телескопические конструкции.

Света должно быть много / Фото из фейсбука Techno style in the interior

Отделка

При отделке помещений используют бетон, кирпич, фактурную штукатурку, металлические или пластиковые панели. Потолок может быть натяжным, из алюминия, пластика или стекла, с имитацией необработанного бетона. Пол – наливная, монохромная плитка или паркет с дизайном техно.