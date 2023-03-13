Стиль техно в інтер'єрі: дизайн для інтелектуалів і любителів мінімалізму

Стиль техно з'явився в інтер'єрі наприкінці XX століття. Йому віддають перевагу молоді інтелектуали та любителі мінімальної кількості речей.

Ті, хто любить домашній затишок і численні дрібнички на полицях, почуватимуться в такому приміщенні незатишно. Тому добре подумайте перш ніж облаштовувати дім у стилі техно.

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Особливості стилю техно

переважання чітких ліній і простих геометричних форм;

стримана, лаконічна колірна гама;

груба фактурна обробка стін;

гармонійне поєднання бетону, скла та металу;

строгі та практичні меблі;

сучасна, функціональна техніка, яка зазвичай виконує роль декору;

футуристичні та численні освітлювальні прилади;

мінімалізм в оформленні простору.

Колір і світло

Основні кольори цього стилю традиційно холодні або нейтральні: білий, брудно-білий або сірий, хакі, темно-бордовий. Серед теплих відтінків зустрічаються цегляний, коричневий, болотний і бронзовий. Також популярні синій, сірий і червоний.

Світла має бути багато за допомогою різних джерел. Наприклад, варто придбати кілька ламп різних розмірів і форм. Можна взяти моделі, що імітують професійні світильники, встановлені на пластикові та металеві штативи. Цікаво виглядають точкові світильники і телескопічні конструкції.

Світла має бути багато / Фото з фейсбуку Techno style in the interior

Оздоблення

Під час обробки приміщень використовують бетон, цеглу, фактурне тинькування, металеві або пластикові панелі. Стеля може бути натяжною, з алюмінію, пластику або скла, з імітацією необробленого бетону. Підлога – наливна, монохромна плитка або паркет з дизайном техно.