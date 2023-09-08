"Самым дорогим" городом в Европе сейчас является Лиссабон. Там аренда однокомнатной квартиры. стоит 2500 евро. За ним в списке следует Амстердам (2300 евро) и Утрехт (1950 евро).

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В Европе дефицит жилья

Меньше всего предложений от арендодателей есть в столицах европейских стран, потому что спрос там просто безумный по разным причинам. К примеру, в Амстердаме существенно возросло количество населения. Только в 2022 году в столицу Нидерландов приехали 18 тысяч человек.

Студенты, начавшие учиться в университете, месяцами не могут найти жилье. Городские власти посчитали, что в Амстердаме не хватает около 200 тысяч квартир.

В Париже проблему на рынке недвижимости создают квалифицированные зарубежные специалисты. Дело в том, что они могут платить за аренду больше местных.

Также известно, что в Дублине и Лиссабоне из-за дефицита жилья молодые специалисты покидают работу и возвращаются жить к своим родителям. Между тем, в Цюрихе потенциальные арендаторы берут на осмотр квартиры вино и шоколад, чтобы хозяева выбрали именно их среди сотни других в очереди.

Рейтинг "самых дорогих" городов / Фото Finance.ua

"Арендная плата растет, и это особенно усложняет жизнь людям, не имеющим богатства за поколение. Существует огромная разница между 25-летним парнем, который ищет жилье с родителями, которые уже являются владельцами жилья и сдают недвижимость, и начинающими молодыми людьми" самостоятельно", – говорит профессор из Лондонской школы экономики Кристин Уайтхед.

Причиной дефицита жилья и резкого повышения цен на аренду является наплыв украинских беженцев. К примеру, в Эстонии за прошлый год стоимость подскочила на 22%. Арендаторы из Таллина переселяются в небольшие города за пределами столицы, чтобы снимать более дешевое жилье.