Как изменятся цены на аренду жилья во Львове в ноябре: вы будете удивлены

Аналитики проанализировали цены на рынке аренды во Львове за ноябрь по сравнению с сентябрем. За этот период снимать квартиру с разным количеством комнат стало дешевле.

Количество предложений на рынке аренды во Львове немного выросло – объявлений стало больше на 4,4%. Однако, учитывая постоянный спрос на съем жилья в городе, это совсем не существенно. Хорошей новостью для людей, сейчас в поиске жилья, является то, что цены на рынке снизились. Об этом стало известно из отчета аналитического центра украинского маркетплейса DIM.RIA. 24 Канал.

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Как изменился рынок аренды осенью во Львове

Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры во Львове в конце ноября составила 14779 гривен. Это на 11% меньше, чем было в сентябре. Если анализировать среднюю цену на аренду жилья с двумя комнатами, то там стоимость упала на 25,9%. Сейчас цена в среднем составляет 16041 гривна.

Снять трехкомнатное и четырехкомнатное жилье также стало дешевле – на 20,2% 25,9% соответственно. Средняя стоимость на конец ноября составляла:

за аренду квартиры с тремя комнатами – 18364 гривны.

за аренду квартиры с четырьмя комнатами – 25354 гривны.

Во Львове снизились цены на аренду квартир / Данные DIM.RIA

Какая ситуация на рынке аренды в Киеве

Арендовать жилье в Киеве также стало дешевле. На 5 декабря средняя стоимость по всей столице составляла 15 500 гривен. За последний месяц цена снизилась на 12%.

Дороже всего снимать квартиру стоит в Печерском районе – средняя цена составляет около 30 тысяч гривен. "Самым дешевым" районом является Деснянский со средней стоимостью в 12 тысяч гривен.