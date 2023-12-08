Кількість пропозицій на ринку оренди у Львові трішки зросла – оголошень стало більше на 4,4%. Проте, враховуючи постійний попит на винаймання житла в місті, це зовсім не суттєво. Гарною новиною для людей, які зараз в пошуку житла, є те, що ціни на ринку знизилися. Про це стало відомо зі звіту аналітичного центру українського маркетплейса DIM.RIA, повідомляє 24 Канал.

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Як змінився ринок оренди восени у Львові

Середня вартість оренди однокімнатної квартири у Львові в кінці листопада становила 14 779 гривень. Це на 11% менше, ніж було у вересні. Якщо аналізувати середню ціну на оренду житла з двома кімнатами, то там вартість впала аж на 25,9%. Зараз ціна в середньому складає 16 041 гривня.

Винаймати трикімнатне та чотирикімнатне житло також стало дешевше – на 20,2% 25,9% відповідно. Середня вартість на кінець листопада становила:

за оренду квартири з трьома кімнатами – 18 364 гривні.

за оренду квартири з чотирма кімнатами – 25 354 гривні.

У Львові знизилися ціни на оренду квартир / Дані DIM.RIA

Яка ситуація на ринку оренди в Києві

Орендувати житло в Києві також стало дешевше. Станом на 5 грудня середня вартість по всій столиці становила 15 500 гривень. За останній місяць ціна знизилася на 12%.

Найдорожче винаймати квартиру коштує в Печерському районі – середня ціна становить близько 30 тисяч гривень. "Найдешевшим" районом є Деснянський із середньою вартістю в 12 тисяч гривень.