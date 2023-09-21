Со 2 августа по 21 сентября этого года цена за один квадратный метр уменьшилась с 44 325 до 43 800 гривен. В процентах стоимость стала дешевле на 1,18%.

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Как стоимость квадратного метра во всех районах Киева

Может показаться, что это незначительное удешевление – всего 525 гривен. Но если считать общую площадь квартиры до и после падения цены, то разница заметна. К примеру, покупая квартиру на 70 "квадратов" вы экономите почти 37 тысяч гривен.

Средняя стоимость квадратного метра в столице по состоянию на 21 сентября:

Голосеевский район – 47 500 гривен;

Дарницкий район – 36 300 гривен;

Деснянский район – 31 475 гривен;

Днепровский район – 37 300 гривен;

Оболонский район – 41 900 гривен;

Печерский район – 86 600 гривен;

Подольский район – 51 450 гривен;

Святошинский район – 38 750 гривен;

Соломенский район – 35 500 гривен;

Шевченковский район – 49 350 гривен;

Киев – 43 550 гривен.

Если посмотреть на статистику цен в год, то стоимость квадратного метра тоже снизилась – на 1,13%. Однако данные за последние 6 месяцев свидетельствуют о том, что цена немного выросла – на 0,23%.

Незначительное удорожание зафиксировали в период с 3 марта по 20 сентября 2023 года. Это может быть связано с повышением спроса и ростом стоимости строительных материалов и работ.



Статистика стоимости квадратного метра в новостройках / Данные M2bomber