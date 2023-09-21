В Киеве подешевели квартиры в новостройках: сколько стоит квадратный метр
Источник:M2bomber
В последнее время в Киеве растет интерес к покупке квартир в новостройках. Увеличение спроса объясняют, в частности, понижением стоимости квадратного метра.
Со 2 августа по 21 сентября этого года цена за один квадратный метр уменьшилась с 44 325 до 43 800 гривен. В процентах стоимость стала дешевле на 1,18%.
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Как стоимость квадратного метра во всех районах Киева
Может показаться, что это незначительное удешевление – всего 525 гривен. Но если считать общую площадь квартиры до и после падения цены, то разница заметна. К примеру, покупая квартиру на 70 "квадратов" вы экономите почти 37 тысяч гривен.
Средняя стоимость квадратного метра в столице по состоянию на 21 сентября:
- Голосеевский район – 47 500 гривен;
- Дарницкий район – 36 300 гривен;
- Деснянский район – 31 475 гривен;
- Днепровский район – 37 300 гривен;
- Оболонский район – 41 900 гривен;
- Печерский район – 86 600 гривен;
- Подольский район – 51 450 гривен;
- Святошинский район – 38 750 гривен;
- Соломенский район – 35 500 гривен;
- Шевченковский район – 49 350 гривен;
- Киев – 43 550 гривен.
Если посмотреть на статистику цен в год, то стоимость квадратного метра тоже снизилась – на 1,13%. Однако данные за последние 6 месяцев свидетельствуют о том, что цена немного выросла – на 0,23%.
Незначительное удорожание зафиксировали в период с 3 марта по 20 сентября 2023 года. Это может быть связано с повышением спроса и ростом стоимости строительных материалов и работ.
Статистика стоимости квадратного метра в новостройках / Данные M2bomber