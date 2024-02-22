Спрос растет: как изменились цены на аренду и покупку квартир в Житомире за два года

В Житомире за последние два года приобрести жилье стало дороже на 30%. Стоимость аренды также выросла, а еще увеличился спрос на посуточную аренду помещений.

Например, цены на аренду жилья сейчас выше на 2 – 3 тысячи гривен по сравнению с 2022 годом. Все это связано с повышением спроса, говорит председатель Житомирского регионального отделения Ассоциации специалистов по недвижимости Наталья Мелай.

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Рынок жилья в Житомире: что изменилось и какие цены

Однокомнатная квартира в новостройке с индивидуальным отоплением стоит 12 – 15 тысяч гривен в месяц. На вторичном рынке однокомнатную квартиру можно найти по цене до 10 тысяч. Аренда двухкомнатной квартиры в новостройках обойдется в 18 – 20 тысяч гривен. На вторичном рынке жилье с двумя комнатами – от 10 до 15 тысяч максимум.

Если берем трехкомнатные квартиры, то они сейчас пользуются спросом, потому что люди попереезжали большими семьями. Эти квартиры не значительно дороже как двухкомнатные, плюс-минус в такой же цене,

– отметила Наталья Мелай.

Цены выросли, когда в октябре 2022 года заработала государственная программа "еОселя". В рамках помощи можно приобрести жилье именно в новостройках, поэтому на первичные квартиры появился повышенный спрос. Больше всего люди интересовались однокомнатными квартирами с ремонтом.

"Когда строился дом, такую квартиру можно было купить у застройщика за 17 тысяч долларов. Прошли времена, дом построили, соответственно стоимость квадратного метра выросла. Когда дом знали и создали ОСМД, такая же квартира без ремонта могла стоить 22 – 23 тысячи долларов. Перед полномасштабным вторжением в таком же состоянии она продалась за 25,5 тысяч долларов. Эта же квартира без ремонта летом 2023 года стоила 32 тысячи долларов. А когда люди зарегистрировали право собственности на эту квартиру, сделали ремонт, то сейчас она выставлена на продажу за 57 тысяч", – рассказала риелтор.

Спрос на квартиры в новостройках продолжает расти, а потому в Житомире есть потребность в новых жилых объектах.

Какая ситуация на рынке недвижимости в Черкассах

В январе и феврале рынок жилья в городе не слишком активен, и так было всегда. Местная риелтор говорит, что с наступлением весны это изменится, потому что работает "отложенный спрос".

Наибольший спрос сейчас есть на одно- и двухкомнатные квартиры от 20 до 40 тысяч долларов. Их риелторы называют "горячими пирожками".

На рынке аренды больше всего запросов есть на жилье по цене от 5 до 15 тысяч гривен. Хотя за последний год появилось много предложений дорогих квартир, которые тоже пользуются спросом.