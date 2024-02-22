Наприклад, ціни на оренду житла зараз вищі на 2 – 3 тисячі гривень у порівнянні з 2022 роком. Все це пов'язано з підвищенням попиту, каже голова Житомирського регіонального відділення Асоціації фахівців з нерухомості Наталія Мелай.

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Ринок житла в Житомирі: що змінилося та які ціни

Однокімнатна квартира в новобудові з індивідуальним опаленням коштує 12 – 15 тисяч гривень на місяць. На вторинному ринку однокімнатну квартиру можна знайти за ціною до 10 тисяч. Оренда двокімнатної квартири в новобудовах обійдеться у 18 – 20 тисяч гривень. На вторинному ринку житло з двома кімнатами – від 10 до 15 тисяч максимум.

Якщо беремо трикімнатні квартири, то вони зараз мають попит, тому що люди попереїжджали великими сім'ями. Ці квартири не значно дорожчі як двокімнатні, плюс-мінус в такій саме ціні,

– зазначила Наталія Мелай.

Ціни зросли, коли у жовтні 2022 року запрацювала державна програма "єОселя". У рамках допомоги можна придбати житло саме в новобудовах, тому на первинні квартири з'явився підвищений попит. Найбільше люди цікавилися однокімнатними помешканнями з ремонтом.

"Коли будувався будинок, таку квартиру можна було купити у забудовника за 17 тисяч доларів. Пройшли часи, будинок збудували, відповідно вартість квадратного метра зросла. Коли будинок знали та створили ОСББ, така сама квартира без ремонту могла коштувати 22 – 23 тисячі доларів. Перед повномасштабним вторгненням в такому самому стані вона продалася за 25,5 тисяч доларів. Ця ж квартира без ремонту влітку 2023 року коштувала 32 тисячі доларів. А коли люди зареєстрували право власності на цю квартиру, зробили ремонт, то зараз вона виставлена на продаж за 57 тисяч", – розповіла рієлторка.

Попит на квартири в новобудовах продовжує зростати, а тому в Житомирі є потреба в нових житлових об'єктах.

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У січні та лютому ринок житла в місті не надто активний, і так було завжди. Місцева рієлторка каже, що з настанням весни це зміниться, бо працює "відкладений попит".

Найбільший попит зараз є на одно- та двокімнатні квартири від 20 до 40 тисяч доларів. Їх рієлтори називають "гарячими пиріжками".

На ринку оренди найбільше запитів є на житло за ціною від 5 до 15 тисяч гривень. Хоча за останній рік з'явилося багато пропозицій дорогих квартир, які теж мають попит.