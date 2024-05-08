Сообщение просмотрели около 5,4 миллиона человек, а еще более 600 пользователей его прокомментировали. На фотографии видно крошечное помещение шириной около 2 метров и длиной около 2 – 3 метров. Местные не понимают, за что они должны платить такую сумму.

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"Дешевле будет просто сесть в тюрьму"

Квартира действительно очень крошечная, потому что там есть место только для кровати и миниатюрного рабочего стола. В квартире есть достаточно большое окно, к которому можно протиснуться вдоль кровати. Квартира расположена на первом этаже, поэтому видом служит соседний дом.

Автор сообщения была шокирована, когда увидела цену: "1060 фунтов в Клепхеме. Я выплюнула свой напиток". Это ориентировочно 1320 долларов.



Маленькое жилье за 1320 долларов / Фото из твиттера

Пользователи соцсети не могли оставить это сообщение без внимания, потому что тоже были потрясены из-за соотношения цены и размеров. Люди удивляются, комментируя, или это цена за аренду комнаты, или квартиры. Некоторые заметил, что 10 лет назад такое же помещение стоило вдвое дешевле.

Некоторые комментаторы шутят, называя преимущество квартиры – невозможность упасть с кровати. А еще говорят, что пойти в тюрьму будет не хуже и еще и дешевле. Один из пользователей решил назвать квартиру "картонной коробкой".