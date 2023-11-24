Что влияет на цену квартиры: главные факторы, которые формируют стоимость

В поисках жилья многие украинцы не понимают, почему та или иная квартира так дорого или подозрительно дешево стоит. Поэтому у многих людей возникает вопрос, что же влияет на формирование цен.

Эксперты по недвижимости выяснили, что существует по меньшей мере 10 основных факторов, определяющих при формировании цен на квартиры. Следует отметить, что во время войны приоритеты украинцев в покупке жилья изменились, и это тоже повлияло на стоимость жилья.

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Локация

Одним из важнейших факторов, влияющих на установление цены на недвижимость, является месторасположение.

Как замечает эксперт и основатель агентства недвижимости Лариса Кучеренко, одинаковые по параметрам квартиры в разных районах будут стоить по-разному. Однокомнатная квартира в центре города может стоить, как трехкомнатная на окраине.

Сейчас потенциальные покупатели обращают внимание на квартиры, приближенные к парковой зоне и центральной части города. Также увеличилось количество клиентов, которых настораживает расположение жилья вблизи стратегических объектов.

Тип дома

Квартира в кирпичном доме обойдется больше, чем в панельном. В то же время жилье, принадлежащее к застройке 80-90-х годов (и панельные, и кирпичные дома), дешевле, чем новостройки (примерно с 2010-х – до сих пор).

Этажность

Квартиры на первых и последних этажах дешевле жилья на среднем уровне. Все из-за спроса. Например, жилье на верхнем этаже выбирают только семьи без детей или живущие сами. Это довольно маленькая категория людей.

Но во время войны многое изменилось. Все больше людей боятся выбирать квартиры на верхних этажах из-за возможных обстрелов. Возрос спрос на жилье на средних уровнях и с доступом к укрытию.

Состояние квартиры и подъезда

Эксперты говорят, что еще недавно состояние квартиры несущественно влияло на цену, и теперь это очень важный фактор. На данный момент клиенты желают поселиться в квартире, где уже все готово. Поэтому на стоимость дома влияет наличие и качество ремонта, в том числе заменены трубы и сантехника. Цене квартире добавляет также и ухоженный подъезд.

Тип отопления

По спросу центральное отопление уступает индивидуальному. Соответственно стоимость помещения, где установлено индивидуальное отопление, выше.

Стоит отметить, что из-за полномасштабного вторжения у украинцев снизился интерес к новостройкам с электрическим отоплением. Ведь из-за возможных блекаутов люди рискуют остаться без света и возможности обогреть жилье. Поэтому стоимость жилья с газовым и альтернативными видами отопления выросла.

Перспектива достройки

Если квартиру можно расширить, то ее стоимость будет выше жилья, где такая возможность не предусмотрена. Также на рынке выше ценятся квартиры в домах с внутренними двориками.

Наличие всех необходимых документов

Если у продавцов есть проблемы с документами на жилье, это основание для того, чтобы снизить цену. Например, если в квартире вместо печного отопления обустроено газовое, а документально это не зафиксировано, владельцу придется либо самостоятельно узаконить такие изменения, либо перечислить стоимость квартиры.