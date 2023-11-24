Експерти з нерухомості з'ясували, що існує щонайменше 10 основних чинників, які є визначальними при формуванні цін на квартири. Варто зазначити, що під час війни пріоритети українців щодо купівлі житла змінилися, і це теж вплинуло на вартість житла.

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Локація

Одним із найважливіших чинників, який впливає на встановлення ціни на нерухомість, є місце розташування.

Як зауважує експертка й засновниця агентства нерухомості Лариса Кучеренко, однакові за параметрами квартири у різних районах вартуватимуть по-різному. Водночас однокімнатна квартира у центрі міста може коштувати, як трикімнатна на околиці.

Зараз потенційні покупці звертають увагу на помешкання, наближені до паркової зони та центральної частини міста. Також збільшилася кількість клієнтів, яких насторожує розташування житла неподалік від стратегічних об'єктів.

Тип будинку

Квартира у цегляному будинку коштуватиме більше, аніж у панельному. Водночас помешкання, що належить до забудови 80-90-х років (і панельні, і цегляні будинки), дешевші, аніж новобудови (приблизно з 2010-х – дотепер).

Поверховість

Квартири на перших і останніх поверхах дешевші за помешкання на середньому рівні. Усе через попит. Наприклад, житло на верхньому поверсі обирають лише сім’ї без дітей або ті, хто живуть самі. Це досить невелика категорія людей.

Та під час війни багато чого змінилося. Усе більше людей бояться обирати квартири на верхніх поверхах через можливі обстріли. Зріс попит на помешкання на середніх рівнях і з доступом до укриття.

Стан квартири та під'їзду

Експерти кажуть, що ще донедавна стан квартири несуттєво впливав на ціну, та тепер це дуже важливий чинник. Зараз клієнти хочуть поселитися у квартирі, де вже все готово. Тож на вартість оселі впливає наявність і якість ремонту, зокрема замінені труби і сантехніка. Цінності квартирі додає також і доглянутий під'їзд.

Тип опалення

За попитом центральне опалення поступається індивідуальному. Відповідно, вартість помешкання, де встановлено індивідуальне опалення, вища.

Варто зазначити, що через повномасштабне вторгнення в українців знизився інтерес до новобудов з електричним опаленням. Адже через можливі блекаути люди ризикують залишитися без світла і можливості обігріти житло. Отож вартість помешкань з газовим та альтернативними видами опалення зросла.

Перспектива добудови

Якщо квартиру можна розширити, то її вартість буде вища, ніж помешкання, де така можливість не передбачена. Також на ринку вище цінуються квартири у будинках з внутрішніми двориками.

Наявність усіх необхідних документів

Якщо у продавців є проблеми з документами на житло, то це підстава для того, щоб знизити ціну. Наприклад, якщо у квартирі замість пічного опалення облаштовано газове, а документально це не зафіксовано, власнику доведеться або самостійно узаконити такі зміни, або ж перерахувати вартість квартири.