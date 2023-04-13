Оригинальный коттедж под названием Te Nikau имеет площадь 2186 квадратных метров. Домик на пляже решили продать за 625 тысяч долларов.

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Столетний дом на Магнитном острове

Классический дом в стиле квинсленда имеет большую центральную комнату, кухню, обеденную и спальную зоны. Также есть большая терраса, барбекю и зона отдыха.

Зона отдыха на улице / Фото Realestate

Через квартал протекает сезонный ручей с декоративным мостиком на живописной дорожке, ведущей к пляжу.

Владельцы рассказали, что купили дом к концу 2007 года. Они жили в нем с детьми во время каникул.

Мы стали охранниками этой части истории острова в конце 2007 года. У меня трое взрослых детей, которые в течение последних многих лет большинство каникул проводили с нами в "хижине",

– отмечают владельцы в объявлении.



Летом владельцы любили отдыхать здесь с детьми / Фото Realestate

В списке Airbnb отмечается, что "Te Nikau – это уникальное пространство, которое лучше всего подходит для семей и близких друзей". Поскольку в доме нет ни одного места, где можно было бы уединиться, кроме ванной комнаты.

Помещения дома только зонированные / Фото Realestate