Настоящая жемчужина: на Магнитном острове продают столетний пляжный дом
Источник:realestate
Один из самых старых пляжных домиков на Магнитном острове появился на рынке. Фотографии квартиры датируют аж 1920-ми годами.
Оригинальный коттедж под названием Te Nikau имеет площадь 2186 квадратных метров. Домик на пляже решили продать за 625 тысяч долларов.
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Столетний дом на Магнитном острове
Классический дом в стиле квинсленда имеет большую центральную комнату, кухню, обеденную и спальную зоны. Также есть большая терраса, барбекю и зона отдыха.
Через квартал протекает сезонный ручей с декоративным мостиком на живописной дорожке, ведущей к пляжу.
Владельцы рассказали, что купили дом к концу 2007 года. Они жили в нем с детьми во время каникул.
Мы стали охранниками этой части истории острова в конце 2007 года. У меня трое взрослых детей, которые в течение последних многих лет большинство каникул проводили с нами в "хижине",
– отмечают владельцы в объявлении.
Летом владельцы любили отдыхать здесь с детьми / Фото Realestate
В списке Airbnb отмечается, что "Te Nikau – это уникальное пространство, которое лучше всего подходит для семей и близких друзей". Поскольку в доме нет ни одного места, где можно было бы уединиться, кроме ванной комнаты.