Из-за строгих правил деревня кажется застывшей во времени. Каждый житель вынужден подчиняться местным правилам, которые устанавливает траст, принадлежащий семье аристократов. Богачи владеют поселением уже почти 300 лет.

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Зеленые двери в каждом здании

Когда в Вентворт переезжают новые жители, то в первую очередь они встречаются с представителями траста. Им сообщают, что любые изменения, касающиеся дома или села в целом, должны быть одобрены.

Неизменных правил придерживаются для того, чтобы сохранить исторический характер села. Интересно, что из-за этого в Вентворте нет ни заведений быстрого питания, ни неоновых вывесок магазинов. В конце концов, там нет даже супермаркета. В селе есть только магазин, в котором продаются сэндвичи, молоко, джем и различные предметы первой необходимости, а также два паба и ресторан.

И хотя архитектура села привлекает туристов, для местных почитание традиций порой кажется трудным. Чтобы сохранить фасады исторических усадеб, 1400 жителей должны красить двери только в зеленый цвет, а окна – в белый. Спорить с местными властями, видимо, нет смысла, ведь люди там в основном являются арендаторами и вряд ли когда-нибудь станут владельцами недвижимости.

Обязательные цвета красок / Фото Alamy

Местный и владелец магазина 44-летний Мэтт Томпсон считает, что село "держат в узде".

Отсюда и вся зелень Вентворта. Здесь много людей, которые прожили здесь всю свою жизнь. Они здесь родились и здесь же умрут. Есть старые драконовские правила, по которым вы можете передать аренду следующему поколению, и это прекрасно, но как только род угаснет, арендная плата возрастет,

– поделился британец.

Новый глава администрации села говорит, что дома с зелеными дверями – это "уникальное наследие", поэтому в ближайшее время старое правило, очевидно, в дальнейшем будет оставаться незыблемым.