Роскошный ЖК должен был стать "настоящим раем", но похож на зону отчуждения: что произошло

Роскошный жилой комплекс Meadow Grange в британском городке Саутенд-он-Си должен был стать идеальным местом для жизни. Однако строительство внезапно остановилось, и теперь проект напоминает зону отчуждения.

Дома стоят уже больше года. Они так заросли травой и сорняками, что напоминают руины, а не недострои.

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В планах был роскошный ЖК, но все остановилось

Проект поставили на вынужденную "паузу" в июне 2023 года. Сотрудники строительной компании заявили, что их партнер "застрял" в бюрократической волоките.

Строительство должны были возобновить в начале лета, но все до сих пор стоит нетронутыми. Вокруг валяется кирпич, а с крыш слетели брезенты.

Дома так и не сдали в эксплуатацию / Фото SWNS

На подъезде к застройке до сих пор висят рекламные плакаты ЖК. Согласно рекламе, он должен был стать жильем мечты "между побережьем, городом и сельской местностью".

Все заброшенные дома являются модульными, то есть их доставляют и возводят на месте, как конструктор.

Это очень расстраивает, потому что весь смысл возведения модульного жилья заключается в том, чтобы быстро его построить и заселить туда людей. Здесь явно что-то пошло не так. Надеюсь, что они найдут решение, чтобы завершить проект, потому что не хочется, чтобы это стало для нас бельмом на глазу,

– заявил местный чиновник.

Местный агент по недвижимости говорит, что, по его оценкам, дома с двумя спальнями здесь могли бы стоить 350 тысяч фунтов (около 18 миллионов гривен).