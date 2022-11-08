Какие факторы сдерживают строительную деятельность в Украине: данные Госстата

Из-за повышения стоимости строительных работ цены на жилье стремительно пойдут вверх. В то же время отрасль все еще сдерживает ряд факторов, в частности, финансовая нестабильность и низкий спрос.

Об этом говорится в анализе Госстата по поводу ожидания строительных предприятий относительно перспектив развития их деловой активности на IV квартал 2022 года.

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Строительная деятельность в Украине: чего ожидать в IV квартале 2022 года

В IV квартале текущего года индикатор деловой уверенности в строительстве несколько повысился. По сравнению с III кварталом он вырос на 8,7%. Хотя этот показатель до сих пор имеет отрицательное значение, как информирует Госстат, он закрепился на отметке минус 60,4%, если сравнивать с данными в начале 2022 года.

Также строители надеются вернуться к тому же уровню объема заказов, что и в III квартале. В то же время, сравнивая уровень ожидаемых заказов с довоенными временами, наблюдается проседание на 80%.



Чего ждать от рынка недвижимости в IV квартале 2022 года / Коллаж телеграм-канала "Де в Україні жити добре?"

Несколько активнее возобновляются ожидания строителей по количеству работников отрасли. В IV квартале отток кадров прогнозируется на уровне минус 41%. В III квартале он составил –60%, а во II квартале – рекордные минус 75%.

Если говорить о ценах, то большинство (более 50%) опрошенных строителей уверены в дальнейшем росте цен на свои работы. Снижение цен прогнозируют всего 10% опрошенных представителей отрасли.

А если оценивать наиболее сдерживающие строительную деятельность факторы, то ими строители считают

финансовые ограничения,

недостаточный спрос,

погодные условия,

нехватку материалов.

Однако лидерство закрепилось за "другими факторами", включающим и продолжение боевых действий на территории Украины.



Факторы, сдерживающие строительную деятельность / Скриншот 24 канала