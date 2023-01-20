Известно, что объект и Черное море разделяют городской парк. Это защищает участок от будущей застройки.

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Особенности здания

Дизайн комплекса отличается белоснежным горизонтальным фасадом, который сужается к низу. Именно ассиметричная форма позволила студии создать визуально яркое здание.



Дизайн комплекса отличается асимметричным фасадом / Фото Dian Stanchev

Апартаменты имеют форму параллелограмма, один из углов которого выполняет функцию лоджии. Любопытно, что балконы на верхних этажах консольные, а их длина составляет 8 метров. С каждого из них открывается вид на Черное море.



Центральным элементом являются балконы / Фото Dian Stanchev

Именно балконы определяют дизайн бетонного здания и становятся его центральным элементом. А фиброцементные облицовочные панели и алюминиевые окна с высокоэффективным остеклением не только делают фасад интересным, но и обеспечивают долговечность конструкции.



С балконов с острыми углами открывается вид на Черное море / Фото Dian Stanchev